الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عن برنامج بطولاته ومسابقاته للموسم الرياضي 2022 - 2023.وحددت اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد موعد الانطلاقة يوم الخميس 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م، على أن يتم الإعلان عن جداول المسابقات لجميع الفئات في وقت لاحق، والذي يتمثل بالدوري الممتاز والدرجة الأولى ودرجة الشباب ودرجة الناشئين، إضافةً إلى بطولتي كأس النخبة وكأس الاتحاد التي تقام في ختام الموسم الرياضي.ويشارك في الدوري الممتاز 12 فريقاً وهم الأهلي، الهلال، الفيصلي، الترجي، الاتحاد، الوحدة، ضمك، الابتسام، الخليج، النصر، أبها، واليرموك بنظام الدوري من دورين والفريق الذي يحقق أكثر فوز يتحصل على المركز الأول ويتوج بلقب الدوري، وفي دوري الدرجة الأولى يشارك فيها 8 فرق وتلعب البطولة بنظام الدوري من دورين ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني للدوري الممتاز، ويهبط صاحبي المركز السابع والثامن لدوري المناطق، وستلعب بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب ولدرجة الناشئين بمشاركة 12 نادياً.يذكر أن النادي الأهلي حقق بطولة الدوري الممتاز للكبار في الموسم المنصرم وتوج أبها بلقب دوري الدرجة الأولى فيما حقق الخويلدية بطولتي الدوري لدرجة الشباب والناشئين.// انتهى //14:27ت م0071