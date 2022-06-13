جدة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة، إستراتيجية التحول الرقمي والموقع الإلكتروني لجمعية عاصم لتأهيل وتدريب الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.واطلع سموه على عرضٍ موجز عن أعمال وأهداف الجمعية، وما قامت به من جهود خلال الفترة الماضية.ويهدف التحول الرقمي للجمعية إلى توفير بيئة تقنية متكاملة تعمل على خمسة محاور رئيسية تتمثل في اليتيم، وفريق العمل، والمانحين، والمتبرعين، وجهات التوظيف، كما تقدم خدمة التقييم والتدريب والتوظيف لأكثر من 1200 يتيم ويتيمة سنوياً بمنطقة مكة المكرمة.فيما تسعى الجمعية من خلال برامجها إلى تأهيل وتدريب الأيتام، وتحقيق حاجة الأيتام في الحصول على خدمات التدريب والتأهيل والتمكين، ومعالجة السلوكيات السلبية لدى البيئات الحاضنة للأيتام وتوفير بيئة اكتشاف وصقل مواهبهم وقدراتهم ورعايتها.// انتهى //14:28ت م0072