الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مساعد الوزير ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية كانسوكي ناغاوكا.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير اليابان لدى المملكة فوميو ايواي.// انتهى //14:33ت م0074