الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأنهى المنتخب السعودي الأول للكاراتيه مشاركته في بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه في العاصمة المصرية القاهرة أمس، والتي استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الأستاذ محمد الدرع.وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 40 منتخبًا وأكثر من 870 لاعبًا ولاعبة، حيث تضمنت قائمة المنتخب السعودي 13 لاعبًا في منافسات القتال حيث حقق اللاعب سلطان الزهراني الميدالية الفضية في وزن -75 بعد خسارته من المصري هشام عبدالجواد بالترجيح، وذلك تحت إشراف المدربين الكابتن منير أفقير، ومساعده المدرب الوطني يحيى معيدي، وإداري المنتخب الأستاذ محمد الداوودي.وعلى هامش البطولة، شارك 15 حكمًا سعوديًا دوليًا وحكمة، في قيادة منافسات بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك ضمن أحد أهم مستهدفات الاتحاد السعودي للكاراتيه، الرامية إلى تطوير مستوى الحكام السعوديين، وزيادة أعدادهم ومشاركاتهم محليًا وخارجيًا.تأتي هذه المشاركة تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للاتحاد، لرفع تصنيفه بين الاتحادات على المستوى العالمي، واستعدادًا لخوض المشاركات الدولية القادمة ورفع تصنيف لاعبي المنتخب المشاركين بالبطولة على مستوى العالم، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبدعم وتوجيه من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي.// انتهى //14:33ت م0075