جنيف 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة الـ٥٠ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى ٨ يوليو القادم.وتناقش اليوم التقرير الأول للجنة الدولية للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ويعقد المجلس حوارًا تفاعليًا مع أعضاء اللجنة.وخلص التقرير الأول للجنة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة وأن التهجير القسري للفلسطينيين وهدم منازلهم وبناء المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين والإفلات من العقاب تؤدي إلى تكرار دوامات العنف ،داعياً إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وإنهاء بيئة الإفلات من العقاب.كما تناقش هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان ومن بينها سوريا وأفغانستان وليبيا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار.وتناقش أيضاً عدد من القضايا ومن بينها حقوق المرأة والطفل والعنف والتمييز ضد النساء، والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والحق في التعليم، والاتجار بالبشر، والاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية.وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح الدورة إلى عدد من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والذي من المتوقع أن يرتفع من ٢٧٦ مليون شخص في بداية العام الجاري إلى ٣٢٣ مليون شخص بحلول نهاية العام، معربة عن القلق إزاء الآثار المدمرة على الفئات الأكثر ضعفًا.وسلطت الضوء في كلمتها على أربعة مجالات وهي الحاجة إلى معالجة عدم المساواة والتمييز، وإدماج حقوق الإنسان في الميزانيات الوطنية، والحاجة إلى المزيد من التعاون والتضامن الدوليين بما في ذلك تخفيف عبء الديون، وإصلاح الهيكل المالي الدولي.// انتهى //14:38ت م0076