الدمام 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي اليوم، الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالجائزة في فروعها الثلاثة ضمن نسختها السادسة لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور.وثمن سموه الجهود التي تقوم بها لجنة السلامة المرورية وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة للتوعية المرورية، حاثاً السائقين والسائقات على الالتزام بقواعد المرور لرفع نسبة الوعي والحفاظ على الأرواح بالمقام الأول وكذلك الممتلكات والمحافظة على سلامة كل من يستخدم الطريق .بدوره أوضح أمين عام الجائزة عبدالله الراجحي، أن جائزة السائق المثالي سجلت أرقاما قياسية لأول مرة منذ إطلاقها بزيادة 15% عن النسخة السابقة، حيث بلغ عدد المتسابقين المسجلين 26.144 في فرع الأفراد، و 131 جهة حكومية وأهلية، و 23 في فرع النقل الثقيل، حيث مرت الجائزة بعدة مراحل هي التسجيل وفترة المتابعة، ثم مرحلة الاختبار النظري الذي تم عن بعد في موقع إلكتروني خاص ومرحلة الاختبار العملي.وأشار إلى أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ 53 فرداً، منهم 30 فائزاً في قسم غير المخالفين، و 23 فائزاً في قسم المخالفين، من خلال ثلاثة فروع الأول يتمثل في الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات مرورية ومن لديهم مخالفات والذي استحداث في هذه النسخة لتحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفات، والفرع الثاني الجهات الحكومية والأهلية والأخير يستهدف النقل الثقيل، لتشجيعهم جميعاً على الالتزام بمعايير السلامة المرورية وخلق روح التنافس الشريف بينهم .ثم كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الفائزين والفائزات، والجهات الحكومية والأهلية الفائزة، فيما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة، كما التقطت صور تذكارية لسموه مع الفائزين.// انتهى //14:39ت م0077