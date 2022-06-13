الدمام 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ينطلق غداً الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتستضيفه أمانة المنطقة الشرقية, بمشاركة نخبة من المتميزين والممارسين من التخصصات كافة في الوزارة والوكالات المعنية وأمانات المناطق، إلى جانب مختلف المنظمات المعنية بالمشاركة المجتمعية، وذلك في فندق حياة جراند بمحافظة الخبر.ويناقش الملتقى على مدى 3 أيام أهم التحديات في مسارات المشاركة المجتمعية، وعرض أبرز الممارسات التي تسهم بدورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأبرز الحلول؛ بهدف إيجاد شراكة مجتمعية لتحقق تنمية حضرية ومستدامة، وتوحيد التوجهات والأهداف، والخروج بعدد من البرامج والمبادرات الوطنية الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الملتقى يهدف إلى تطوير المشاركة المجتمعية في الوزارة، وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها، والخروج بإستراتيجية موحدة في المشاركة المجتمعية؛ للإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الملتقى سيتضمن مجموعة من ورش وأوراق العمل والدورات التدريبية وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بتطوير المشاركة المجتمعية التي يُتوقع من خلالها بناء منظومة متمكنة في المشاركة المجتمعية، والارتقاء بمستوى خدماتها، وإشراك المجتمع مع الوزارة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها والإسهام في تحقيق تنمية حضرية مستدامة.وسيعمل الملتقى على الخروج بأفكار وحلول إبداعية للمشاركة المجتمعية بالقطاع، وحصر التحديات ووضع الحلول، وتوحيد التوجهات الإستراتيجية للمنظومة, وتمكين ممثلي المشاركة المجتمعية في أمانات المناطق من المهارات والمعارف وحصر تجارب النجاح بهذا المجال، من خلال إقامة 6 ورش عمل و3 دورات تدريبية وتقديم 10 أوراق عمل، بمشاركة نخبة من المختصين في المشاركة المجتمعية من الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //15:45ت م0102