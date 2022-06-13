الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسقام معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي اليوم، بجولة ميدانية لمشروع إصلاح وتحسين مستوى جزء من طريق النظيم بطول 26 كم بمنطقة الرياض، ومشروع طريق الرياض – خريص القديم.واطّلع على سير العمل في المشروعين، كما تفقد آخر التجهيزات والتأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة.وتسهم جهود الوزارة في الارتقاء بقطاع الطرق وتحسين مؤشر جودته، وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستويات السلامة المرورية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محوراً رئيسياً وهاماً في برامج رؤية المملكة 2030.حيث تستهدف الاستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث للحد الأدنى أسوةً بأفضل التجارب العالمية.// انتهى //16:03ت م0105