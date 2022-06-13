الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز في الرياض اليوم، بسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة في قيرغيزستان وسبل تطويرها.وأشاد السفير ماريبوف بالأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب المتضررة والمنكوبة التي شملت جميع دول العالم بدون تمييز.// انتهى //16:04ت م0107