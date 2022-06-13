دكا 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جايبورهات بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 3,260 حالة، وأجرى 316 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع 1,616 نظارة طبية.وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //16:04ت م0108