عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 316 عملية جراحية ضمن المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى في بنجلاديش
الاثنين 1443/11/14 هـ الموافق 2022/06/13 م واس
دكا 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جايبورهات بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 3,260 حالة، وأجرى 316 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع 1,616 نظارة طبية.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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16:04ت م
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