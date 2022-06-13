إسلام آباد 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأعلنت اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومستيك" انطلاق برنامج بناء القدرات اليمنية، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية وبعض الجامعات الباكستانية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنسق العام للكومستيك الدكتور محمد إقبال شودري، اليوم في مقر اللجة بإسلام آباد، موضحاً أن هذا البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين اليمنيين للاستفادة من التميز الذي تتمتع به المؤسسات التعليمية الباكستانية المعنية بهذا البرنامج.وقال: إنه في إطار هذا البرنامج سيُمنَح 50 مقعد زمالة لعلماء يمنيين كي يتمكنوا من الحصول على التدريب المناسب في الصحة العامة والتقنيات الطبية، شاكراً المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية، وكذلك جامعة لاهور، وجامعة العلوم الصحية على تقديمهم هذا العرض السخي في استضافتهم للباحثين اليمنيين في مراكزهم.// انتهى //16:07ت م0109