تبوك 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ، اجتماع لجنة الحج بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة .وفي بداية الاجتماع أكد سموه حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.وقال : إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، منوها بالجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة، التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار .بعد ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، فيما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .// انتهى //16:08ت م0110