الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأعلنت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1444هـ , وذلك من خلال موقع نظام نور : https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.وحثت الشركة أولياء الأمور على المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مبكرًا، واستغلال الفترة الحالية قبل بدء العام الدراسي القادم والتسجيل بالخدمة نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية؛ لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.وكثفت الشركة جهودها في تحسين جودة الخدمة وتعزيز مستويات الراحة والأمان والسلامة من خلال إنشاء عدد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية بأحدث التقنيات والأساليب والبرامج المستخدمة عالميًا، إلى جانب تفعيل العديد من الدورات التدريبية والتوعوية للسائقين والمستفيدين من الخدمة بهدف رفع ثقافة الوعي بإجراءات الأمن والسلامة لديهم، إضافة إلى تنظيم مبادرات وبرامج وتوقيع اتفاقيات تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة.وأكدت جاهزيتها في نقل 1.2 مليون طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة ينفذها أسطول يتجاوز 30 ألف حافلة ومركبة، وتفحص وتراقب من خلال 207 مراقبين ميدانيين مدربين وفق أفضل الممارسات، كما أنشئت عدة أنظمة وتطبيقات رقابية وفق ضوابط ومعايير خدمات النقل المدرسي، كنظام المراقبة الآلية للحافلاتAVL بتركيب أجهزة تتبع للمركبات ومتابعة سلوك السائق أثناء القيادة ورصد المخالفات، وتطبيق المراقب وهو نظام يتيح لموظفي الميدان من فحص الحافلات ورصد المخالفات والاطلاع على الملاحظات المرصودة والإفادة بالمعالجة، ونظام استبعاد السائقين المخالفين، وغيرها من الأنظمة.وبينت الشركة أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، موضحةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فسيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد، علمًا أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وطلبة المدارس التي دمجت مع مدارس أخرى (المدارس المضمومة) معفيون من أجور التسجيل.يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" خصصت قنوات اتصال متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكترونيCS@rafedsa.com، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (Rafedsaudi)، إضافة إلى الموقع الإلكتروني www.rafedsa.com.// انتهى //16:09ت م0111