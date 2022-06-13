الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسترعى حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة غدًا حفل توقيع مذكرات تعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض وعدد من القطاعات الحكومية والجهات غير الربحية, وذلك في مقر اللجنة في جامعة الأميرة نورة.وتأتي الاتفاقيات بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وذلك في إطار سعي اللجنة لتطوير أعمالها وتفعيل برامج تنمية المجتمعات المحلية في المنطقة وتمكين الأسر، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بما يخدم المستفيدين من أبناء المنطقة ومحافظاتها، وذلك بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:15ت م0113