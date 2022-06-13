الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسنفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو الماضي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.وأوضحت أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والمقاهي، ومحال زينة السيارات، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.وبينت أن نسبة الالتزام بالأنظمة الضريبية التي وقفت عليها تلك الزيارات بلغت 80% لدى معظم المحال والأسواق، فيما ضُبِطت مخالفات محدودة، تمثلت في عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية والخدمية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية المتاح عبر نظامَيْ IOS وAndroid، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.// انتهى //16:15ت م0114