الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، بمعالي وزير الصحة في جمهورية موريتانيا المختار ولد داهي.واستعرض الجانبان مستجدات المشاريع الصحية المزمع تنفيذها في جمهورية موريتانيا وسبل إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر المهنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية هناك.وقدم الوزير المختار ولد داهي شكره الجزيل للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على مجمل المساعدات المقدمة إلى بلاده، وتطلعه لاستمرار دعم القطاع الصحي وبناء قدراته.// انتهى //16:18ت م0115