حائل 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسنظمت أمانة منطقة حائل أمس ورشة عمل بعنوان "قمرة القيادة الرقمية.. لتحقيق مستهدفات ‏التحول الرقمي"، وذلك بمبنى الأمانة، وشارك فيها وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي ووكيل الوزارة المساعد للتحول الرقمي المهندس مساعد العتيبي.‏وأوضح أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أنه نُوقِشت خلال الورشة مستهدفات برنامج التحول الذكي للأعمال والبيانات ومنهجية العمل؛ لتبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية, ووضع خطط وإستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة, والوصول إلى حكومة رقمية فاعلة ومتكاملة تيسر الخدمات كافة للمستفيدين بأسرع وسيلة ممكنة وبأعلى جوده، بالإضافة إلى استعراض أداء الأمانة للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٢, وأبرز التحديات والفرص ومجالات التعاون في ابتكار منتجات رقمية تلبي احتياجات العملاء والمستفيدين.// انتهـى /17:26ت م0138