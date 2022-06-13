الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واستقام غداً (عن بعد) الندوة الدولية الثانية تحت شعار "رؤية مستقبلية لنشر الثقافة الرياضية" التي ينظمها الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والدولية وممثلي الوزارات والهيئات واللجان المحلية.وتتضمن الندوة 4 جلسات, الأولى افتتاحية والثانية عن دور الوزارات والهيئات في نشر الثقافة الرياضية والثالثة تتحدث عن إستراتيجات الثقافة الرياضية في الدول العربية والجلسة الرابعة والأخيرة عن عن دور الثقافة الرياضية في تحقيق التنمية المستدامة.وبهذه المناسبة, أكد رئيس الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية الدكتور سليمان بن عمر الجلعود أن إقامة هذه الندوة تحقق الآمال والتطلعات في نشر وترسيخ الثقافة الرياضية, مشيراً إلى أن الندوة سيحاضر فيها رؤساء الاتحادات العربية والدولية للثقافة الرياضية، ونخبة من المتخصصين في مجال الثقافة الرياضية، وسيستعرضون آخر المستجدات العملية وآخر البحوث العلمية في هذا المجال، موضحاً أن الندوة تستهدف جميع المهتمين بالثقافة الرياضية والرياضة بشكل عام من الأكاديميين في تخصصات علوم الرياضة والنشاط البدني وتغذية الرياضيين وعلم النفس والطب الرياضي وجميع منسوبي الحركة الرياضية من الإعلاميين والرياضيين.وقال: "تهدف الندوة لمشاركة المعلومات الحديثة بين عدد من الخبراء المميزين في تخصص الثقافة الرياضية، والتعرف على المجالات والتخصصات المختلفة التي تخدم الثقافة الرياضية، وستبحث في عدة محاور, هي: نشر الوعي الثقافي والرياضي كوسيلة لجودة الحياة، وثقافة التطوع في إدارة الفعاليات، ودور الإعلام في نشر الثقافة، والدبلوماسية الرياضية في حركة الرياضة العالمية، والآفاق المستقبلية للثقافة الرياضية، وغيرها من الموضوعات المهمة.وأوضح الدكتور الجلعود أن تأسيس الاتحاد يجسد اهتمام ورعاية القيادة للنشاط الرياضي من أجل تحسين جودة الحياة وتحقيق صحة ورفاهية المجتمع. كما تأتي هذه الندوة الدولية في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق الإنجازات الرياضية وتعزيز صحة المجتمع من خلال الارتقاء بالثقافة الرياضية لجميع فئاته برعاية وتنظيم الفعاليات التي تسهم في التحفيز على ممارسة الرياضة؛ لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة, مثمناً في هذا الصدد متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي، لمبادرات الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، ومن ضمنها هذه الندوة العلمية الدولية.// انتهى //17:28ت م0139