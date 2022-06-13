الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأصدرت دارة الملك عبدالعزيز مؤخرًا العدد الثاني من السنة 2022, لمجلة "الدارة" العلمية المحكمة، التي تعنى بنشر البحوث العلمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خصوصًا، والجزيرة العربية والعالم العربي والإسلامي عمومًا.واحتوى العدد على ثلاثة بحوث علمية خاضعة للتحكيم العلمي، التي تتسم بالأصالة, والمنهجية العلمية، والجدة في الموضوع والعرض، حيث تضمن البحث الأول تحت عنوان "موانئ شرقي البحر الأحمر قبل الإسلام: دراسة تاريخية وحضارية"، لمؤلفه الدكتور مروان بن غازي شعيب من قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز.وجاء البحث الثاني بعنوان: "المرأة ومضمرات الحكاية في أساطير شعبية للجهيمان: قراءة في الأنساق الثقافية"، وهو من إعداد الدكتورة تهاني بنت عبدالله المبرك من قسم الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وأما البحث الثالث والأخير من العدد فجاء بعنوان: "الأخطار البحرية في البحر الأحمر إبان العصر المملوكي 648-923هـ / 1250 – 1517م "، من إعداد الدكتورة ريما بنت صالح القرناس من قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل.// انتهى //17:28ت م0140