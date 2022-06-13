الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسالتقى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان في مكتبه اليوم، بمعالي وزير الصحة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الدكتور المختار ولد داهي والوفد المرافق له.وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الشمسان أعمال الهيئة في تحقيق الممارسة المهنية الآمنة، وتطرق لمجالات التصنيف والتسجيل المهني، وعمليات التدريب لبرامج الدراسات العليا لشهادة الاختصاص السعودية.من جانبه, ثمن وزير الصحة الموريتاني جهود الهيئة في خدمة القطاع الصحي بالمملكة.// انتهى //17:32ت م0141