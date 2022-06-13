الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسانطلقت أمس دورة المدربين لفنون القتال المتنوع وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المتنوع وتستمر حتى الأربعاء القادم، في الصالة الخضراء التابعة لوزارة الرياضة بمدينة الرياض.ويقدم الدورة مدير التطوير في الاتحاد الدولي لفنون القتال المتنوع، أندرو مُشانوف, وتشمل محاورها على عوامل السلامة خلال عملية التدريب والألعاب التعليمية المساعدة ومهارات التواصل مع اللاعبين، إضافة إلى شرح كيفية مهارات فنون القتال المتنوع المختلفة للاعبين وكيفية التعامل مع اللاعبين، إضافةً إلى منهجية التعامل مع الناشئين في أثناء التدريب والمباريات.// انتهى //17:33ت م0142