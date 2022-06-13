الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأنهى المنتخب السعودي الأول للكاراتيه مشاركته في بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد الموافق 2022/6/12م، والتي استمرت لمدة 3 أيام من المدة من 10 إلى 12 يونيو، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الأستاذ محمد الدرع.وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 40 منتخبًا وأكثر من 870 لاعبًا ولاعبة، حيث تضمنت قائمة المنتخب السعودي 13 لاعبًا في منافسات القتال، وكانت نتائجهم كالتالي:- وصول سلطان الزهراني لنهائي البطولة وتحقيقه الميدالية الفضية في وزن -75 بعد خسارته من المصري هشام عبدالجواد بالترجيح- خروج ماجد خليفة بالدور الأول في وزن -75- خروج عبدالله آل سالم من دور الـ16 في وزن -75- خسارة محمد برناوي في دور الترضية لوزن -75- خروج علي برناوي من دور الـ8 في وزن -75- خروج مازن الدقيل من دور الـ8 في وزن -84- خسارة سند سفياني لنهائي البرونزية في وزن +84- خروج عماد المالكي من الدور الأول في وزن -60- خروج ياسر بارقي من دور الـ16 في وزن -60- خروج سعود البشير من دور الـ16 في وزن -60- خروج بدر العتيبي من دور الـ16 في وزن -60- خروج فيصل العتيبي من الدور الأول في وزن -67- خروج عمر العازمي من دور الـ16 في وزن -67وعلى هامش البطولة، شارك 15 حكمًا سعوديًا دوليًا من الجنسين، في قيادة منافسات بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك ضمن أحد أهم مستهدفات الاتحاد السعودي للكاراتيه، الرامية إلى تطوير مستوى الحكام السعوديين، وزيادة أعدادهم ومشاركاتهم محليًا وخارجيًا.تأتي هذه المشاركة تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للاتحاد، لرفعه تصنيفه بين الاتحادات على المستوى العالمي، واستعدادًا لخوض المشاركات الدولية القادمة ورفع تصنيف لاعبي المنتخب المشاركين بالبطولة على مستوى العالم، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبدعم وتوجيه من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو نائبه.// انتهى //17:34ت م0144