الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسناقش المجلس التنسيقي لعمل المرأة في اتحاد الغرف السعودية خلال اجتماعه اليوم، إستراتيجية عمله للمرحلة المقبلة والمبادرات الرامية لتمكين مشاركة المرأة اقتصاديًا في ظل دعم القيادة الرشيدة والتغيير الإيجابي والبيئة التنظيمية المحفزة والداعمة للمرأة السعودية.وتناول الاجتماع الأهداف الرئيسة بما فيها معالجة التحديات والمعوقات والمساهمة في تطوير مهارات وقدرات المرأة لتمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية محليًا وعالميًا، ومراجعة الأنظمة والتشريعات لتمكين المرأة، وتطوير العلاقة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وصاغ المجلس العديد من المبادرات الرامية بما يسهم في تمكين مشاركة المرأة في القطاع الخاص، منوها بما تحقق في مجال زيادة عدد السجلات التجارية ووصول المرأة لعدد من المناصب القيادية في الجهات الحكومية والخاصة وفي منظومة الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في الغرف اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال.// انتهى //17:35ت م0145