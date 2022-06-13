الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسحصلت الأكاديمية الأولمبية السعودية على جائزة 'أوتو سيميزيك' كأول أكاديمية أولمبية وطنية تفوز بالجائزة، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم مساء أمس بمناسبة تدشين النسخة الـ62 لبرنامج السفراء الأولمبيين للأكاديمية الأولمبية الدولية في العاصمة اليونانية أثينا بحضور رئيسة الجمهورية اليونانية 'كاترينا ساكيلاروبولو'.وتسلّم الجائزة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية من رئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية "إيفيليوس كوفيليوس" وذلك نظير إعادة تفعيل الأكاديمية السعودية منذ منتصف العام الماضي، وإقامتها للعديد من البرامج التعليمية المتنوعة التي استهدفت الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الجامعية، إضافة إلى عدد من منسوبي القطاع الرياضي في المملكة، وهو ما ساعد في رفع جودة التعليم الأولمبي بالسعودية في وقت وجيز.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام للقطاع الرياضي ومنسوبيه، والمتابعة اليومية والمستمرة من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مما جعل أعمال ومشاريع الأكاديمية السعودية تنال تقدير وتكريم المجتمع الأولمبي الدولي.// انتهى //17:36ت م0146