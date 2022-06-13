الدمام 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف، برامج وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية، بحضور المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة جمال بن عبد الله السليمان، وذلك بمقر الأمانة.وتطرق الاجتماع لموضوع خدمات دعم التوظيف، وخدمات دعم التدريب، وبرامج التطوير، إضافة إلى بوابة التوجيه والإرشاد المهني "سُبل"، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، وبرنامج ضيافات الأطفال " قرة "، والبوابة الوطنية للعمل " طاقات "، وبرنامج أكاديمية هدف للقيادة.وفي ختام الاجتماع أكّد معالي الأمين حرص الأمانة على تفعيل برامج وخدمات الصندوق؛ بما يحقق نمو الموارد البشرية الوطنية في الأمانة، والتي من شأنها أن ترفع مستوى الأداء والأمان الوظيفي بين الجهتين، مشيرًا إلى سعي الأمانة المستمر لتطوير وتحسين تجربة الموظف في نطاق عمله، واستدامة الموارد البشرية في دورها البارز برفع كفاءة العمل وسير عجلة التنمية بأمانة المنطقة الشرقية.// انتهى //17:36ت م0147