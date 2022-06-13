تايلند 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساستقبل رئيس الوزراء التايلاندي وزير الدفاع برايوت تشان أو تشا اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يزور تايلاند حاليًا.وناقش الجانبان قضايا الأمن الإقليمي، وفرص تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وتايلاند، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات التعاون في المجالات الفنية الناشئة، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني وبناء القدرات السيبرانية.// انتهى //17:57ت م0149