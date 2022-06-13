الباحة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسرعت حرم سمو أمير منطقة الباحة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز اليوم، حفل تخرج متدربات الكلية التقنية للبنات بالباحة البالغ عددهن أكثر من 300 خريجة، وذلك بمقر الكلية بمحافظة العقيق.وتخلل الحفل مسيرة الخريجات من البرامج التدريبية المهنية، وكلمة لعميدة الكلية أسماء الغامدي نوهت فيها بدعم القيادة الرشيدة لمؤسسات التعليم كافة وتمكينها من تطوير برنامجها وتزويد طالباتها بالمهارات الداعمة لتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ثم ألقت الطالبة الخريجة عائشة الغامدي كلمة الخريجات, وشاهد الجميع نماذج من قصص النجاح بعد التخرج.من جانبها, هنأت الأميرة سارة بنت مساعد الخريجات على حصولهن على دبلوم الكلية التقنية في عدد من التخصصات المهنية, حاثة الخريجات على المشاركة في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.بعد ذلك، كُرِّمت الخريجات والمتفوقات، ثم شاهد الجميع عرضاً للأزياء من تصميم المتدربات بالكلية, فيما قدم عدد من الطالبات فلكلوراً شعبياً من تراث المنطقة.// انتهى //18:00ت م0150