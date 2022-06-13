الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المديرة السياسية في وزارة خارجية مملكة الدنمارك كرستينا ماركوس لاسن.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //18:01ت م0151