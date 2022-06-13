الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون.وجرى خلال الاستقبال، مناقشة المستجدات في الشأن الأفغاني، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //18:03ت م0152