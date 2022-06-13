جنيف 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأعلنت اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي تقلدت منصبها عام 2018 م، تخليها عن منصبها، بنهاية رئاستها الحالية التي تنتهي في أغسطس القادم، في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في جنيف.وقالت باشليه في تصريح صحفي: إنها لن ترشح نفسها لولاية ثانية، وتريد العودة إلى بلدها شيلي وعائلتها، مشيرة إلى أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز بقرارها قبل شهرين.من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه لباشليه لخدمتها الدؤوبة للأمم المتحدة، ونضالها في الصفوف الأمامية من أجل حقوق الإنسان طوال حياتها.// انتهى //18:19ت م0153