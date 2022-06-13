الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأبرم برنامج "تقدير"، أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اتفاقية تعاون مع شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، يُقدم بموجبها مزايا حصرية لعملاء البرنامج، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس ورئيس مجلس إدارة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ.ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية بمدينة الرياض، من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب السعودي الفرنسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة مشهور بن قاعد المسعودي.وتنص الاتفاقية على تقديم برنامج حصري لعملاء برنامج "تقدير"، وإتاحة التمويل للعملاء حتى سن 75 سنة، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية المشتركة وتسهيل وصول عملاء برنامج تقدير للعروض، كما سيعمل الطرفان على الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات وتسريع وتسهيل إجراءات العمل بينهم.وبهذه المناسبة، أعرب مساعد محافظ المؤسسة عن ترحيبه بهذه الشراكة الجديدة مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، مقدراً تفاعل مسؤولي الشركة وتقديرهم لعملاء البرنامج، مؤكداً اعتزاز البرنامج بجميع العملاء المستفيدين من خدمات البرنامج وكذلك الشركاء في القطاع الخاص الذين أسهموا ولا زالوا يسهمون في نجاح أهداف "تقدير".وبين أن الجهود مستمرة ومتواصلة في إدارة برنامج "تقدير" لتقديم ما هو مميز لأكثر من 1.8 مليون يمثلون الشريحة المستفيدة من مزايا البرنامج.يذكر أن برنامج "تقدير"، هو إحدى المبادرات الوطنية التي تقدمها "التأمينات الاجتماعية" لعملائها من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، حيث يتيح البرنامج للعملاء الاستفادة من مسارات البرنامج والمزايا والعروض الخاصة عبر إبراز البطاقة التقاعدية الرقمية والتي يمكن استخراجها بشكل إلكتروني من خلال تطبيق تقدير للأجهزة الذكية.// انتهى //18:24ت م0154