الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق اليوم، معالي مستشار رئيس جمهورية تشاد أحمدو إبراهيم أحمد، بحضور ممثلة تطوير الاستثمار الأجنبي بوزارة الاستثمار في المملكة سارة الفايز.وبحث الرئيس التنفيذي ومعالي المستشار الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالمشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق في جمهورية تشاد، ومناقشة التحديات في المشروعات الجاري تنفيذها، ووضع خطط لحلول مستدامة.وأعرب معالي المستشار للرئيس التنفيذي عن شكره وتقديره للجهود التنموية التي تقوم بها حكومة المملكة عبر إسهاماتها ودعمها للمشروعات الإنمائية في جمهورية تشاد منذ سنوات من خلال الصندوق السعودي للتنمية، حيث أسهمت تلك المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.مما يذكر أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية سبعة مشروعات لدعم قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والنقل والمواصلات، كما دعم الصندوق من خلال تلك المشروعات رفع المستوى المعيشي للسكان وتحقيق النمو والازدهار.// انتهى //19:14ت م0158