سكاكا 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة الجوف استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من قاصدي بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، من خلال توفير جميع الخدمات لتيسير رحلة أداء المناسك للحجاج.ووقف أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، يرافقه رئيس بلدية أبو عجرم شالح الشمري خلال جولة ميدانية اليوم، على جاهزية منظومة الخدمات التي تقدمها الأمانة في مدينة الحجاج بأبو عجرم.وأنهت الأمانة تهيئة الطرق والأشجار وتهيئة شبكة ترطيب الأجواء برذاذ الماء، بالإضافة إلى تحديد مسارات دخول وخروج الحافلات وتركيب لوحات الترحيب بضيوف الرحمن من الحجيج.وأكد المهندس الشرعان أن الجولة تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير الجوف، ببذل أقصى الجهود، والوقوف على تنفيذ الخطط المعتمدة ميدانياً لضمان جاهزية المدينة والجهات المشاركة لاستقبال الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //19:19ت م0159