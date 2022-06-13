الرباط 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسانطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال الاجتماع رفيع المستوى للجنة وزراء المالية الـ15 التابعة للاتحاد الأفريقي، الذي تنظمه وزارة المالية المغربية والاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد التي تشكل اللجنة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.وناقش المشاركون في هذا الاجتماع عددًا من الموضوعات تتعلق بالأوضاع المالية لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية والانتعاش الاقتصادي، والاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي، وكذا أداء لجنة وزراء المالية الـ15.كما تطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى إشكاليات ارتفاع التضخم والاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي، وسبل إعداد إستراتيجيات مبتكرة للتعافي الاقتصادي والمالي، وتعزيز ثقافة تدبير الميزانية والمالية تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة داخل الاتحاد، وحاجته إلى موارد موثوقة وكافية لتنفيذ برامجه الهادفة إلى تحقيق التنمية والتكاملية.// انتهى //19:23ت م0160