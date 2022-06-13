الرباط 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، بالرباط اليوم، برئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي سيلفيا ديل روساريو غياكويو، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.وتناولت مباحثات الجانبين العمل على النهوض بمسار العلاقات التي تجمع المؤسستين التشريعيتين، وترسيخ المكتسبات والمبادرات المشتركة التي تمت مراكمتها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.كما أشاد الطرفان بتطابق وجهات نظر المؤسستين بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة على مستوى اعتماد الحلول السلمية للنزاعات.// انتهى //19:32ت م0161