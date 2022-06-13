الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسنظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، ورشة العمل التدريبية الثانية لتقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية والتي تستمر ثلاثة أيام في محمية ريدة الطبيعية التابعة للمركز بمنطقة عسير.وتهدف الورشة إلى بناء قدرات الفنيين والإداريين العاملين في مجال المناطق المحمية على مبادئ وتطبيقات التقييم والتقرير عن الفعالية الإدارية للمناطق المحمية بهدف تعزيز القدرة على تحقيق أهداف المحافظة على التنوع الأحيائي والحياة الفطرية ضمن أفضل الممارسات العالمية، وتركز ورشة العمل على تطوير الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية للمناطق المحمية ضمن نطاقها التنموي الأوسع بما في ذلك تقييم نظم الحوكمة الفاعلة والإدارة التشاركية القائمة على إدماج المجتمعات المحلية.وتتضمن الورشة تكليف المدربين بتطبيق منهجية علمية وعملية من خلال المزج ما بين المقدمات النظرية والتطبيق العملي في إحدى المناطق المحمية في المملكة وهي محمية ريدة، ويتم تطبيق الخطوط الإرشادية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والهيئة العالمية للمناطق المحمية فيما يتعلق بتخطيط وإدارة المناطق المحمية مدعومة بمجموعة كبيرة من الأدوات والنشاطات التدريبية التفاعلية المبنية على التعلم التشاركي المبني على فهم المبادئ وتطبيقها على أرض الواقع.// انتهى //19:34ت م0162