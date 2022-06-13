ابوجا 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسقالت الحكومة النيجيرية إن مسلحين أطلقوا سراح 11 راكبًا اختطفوا خلال هجوم على قطار في شمال نيجيريا في نهاية مارس الماضي،مشيرةً إلى أن عشرات آخرين ما زالوا محتجزين.وأوضح وزير الدولة النيجيري لشؤون المواصلات جبيميسولا ساراكي في بيان أن الركاب الذين أُطلِق سراحهم تم نقلهم إلى مستشفى في أبوجا ،مشيراً إلى أنالحكومة تعمل على ضمان إطلاق سراح جميع الركاب المختطفين.يذكر أن عصابات مسلحة فجرت قضبان السكة الحديد بين أبوجا وكادونا في شمال البلاد وفتحوا النار على القطار الليلي يوم 28 مارس، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واختطفت العشرات.// انتهى //19:36ت م0163