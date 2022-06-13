الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساختتم المنتخب السعودي الأول للجمباز أمس، استعداداته بمعسكره الداخلي في المنطقة الشرقية، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الآسيوية، المقرر تنظيمها في الدوحة العاصمة القطرية يوم الأربعاء القادم.واختار محمد بن جلول ومكي المبيريك، مدربا المنتخب السعودي، خمسة لاعبين للمشاركة مع الأخضر في البطولة، وهم علي المبيريك، حبيب آل صويلح، عبد العزيز الجهني، جعفر الصائغ، وناصر السميري. وتشهد البطولة الآسيوية مشاركة 137 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 21 دولة.من جهته، أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز راكان الفهيد، جاهزية الأخضر لخوض غمار المنافسة القارية، منوهاً بثقة الجميع الكبيرة في نجوم الأخضر في تحقيق نتائج مشرفة، تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من القيادة السعودية.// انتهى //19:37ت م0164