لندن 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسانطلقت اليوم أعمال قمة "أسبوع لندن للتكنولوجيا" بحضور أكثر من 20 ألفًا من قادة الحكومات والشركات العالمية، وكبار المستثمرين، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمهتمين في مجال التكنولوجيا، وذلك لبحث قوة التكنولوجيا وأثرها على المجتمعات.وتهدف القمة، التي تستمر أعمالها خمسة أيام إلى بحث عددٍ من الموضوعات الأساسية منها: بناء صناعة تقنية مزدهرة، وبحث مستقبل الصناعة التكنولوجي.// انتهى //19:38ت م0165