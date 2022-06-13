الرباط 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة 0.59 %، مسجلًا 12.490,67 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.76% ليستقر عند 1.009,34 نقاط، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.23% مسجلًا 941,47 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 50,65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 653,77 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:52ت م0166