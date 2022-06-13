الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسشارك المركز الوطني للنخيل والتمور أمس، في معرض "فانسي فود شو" بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويعد من أكبر المعارض للمواد الغذائية في أمريكا الشمالية ويقام مرتين سنويا في الصيف والشتاء ويزوره أكثر من 180 ألف زائر.وتأتي مشاركة المركز بالمعرض في الفترة من 12 ـ 14 يونيو الجاري، في إطار المشاركات الدولية للتعريف بقطاع النخيل والتمور بالمملكة وتفعيل الشراكات العالمية لتسويق التمور السعودية ومشتقاتها.ويشارك ضمن جناح المركز الوطني للنخيل والتمور 9 شركات متميزة في المملكة حاصلة على علامة التمور السعودية وهي علامة تدل على أن منتجات التمور الحاصلة عليها آمنة غذائيا وسليمة وتضمن أيضا للمستهلك مستوى عاليًا من الجودة.وتعرض شركات التمور مختلف أصناف التمور ومشتقاتها من أجل فتح آفاق تسويقية جديدة من شأنها أن ترفع القيمة التصديرية للتمور وتعزيز الإيرادات غير النفطية بالمملكة.يذكر أن المملكة احتلت مؤخرا المرتبة الأولى (عالمياً) في صادرات التمور في عام 2021 الماضي من حيث القيمة وفقاً لما أعلنه موقع ( TradeMab ) التابع لمركز التجارة العالمي حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال، ويبلغ عدد النخيل بالمملكة أكثر من 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27 % من إجمالي النخيل في العالم وتبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل 123 ألف حيازة.// انتهى //20:20ت م0169