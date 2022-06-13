الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسبحثَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف،مع مساعد وزير الخارجية - المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في اليابان ناجاوكا كانسوكي،سبلَ تعزيز العلاقات الخليجية - اليابانية.جاء ذلك خلال استقبال معاليه سعادةَ مساعدِ وزير الخارجية - اليوم- بمقر الأمانة العامة في الرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشةُ أوجهِ التعاون المشتركة في مختلف المجالات بين الجانبين و تعزيزها نحو آفاقٍ أوسعَ بما يخدمُ المصالحَ المشتركة،بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //21:07ت م0172