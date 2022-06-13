سياسي / الدكتور الحجرفُ يبحثُ مع مساعد وزير الخارجية الياباني سبلَ تعزيزِ العلاقات الخليجية - اليابانية
الاثنين 1443/11/14 هـ الموافق 2022/06/13 م واس
الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واس
بحثَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف،مع مساعد وزير الخارجية - المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في اليابان ناجاوكا كانسوكي،سبلَ تعزيز العلاقات الخليجية - اليابانية.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه سعادةَ مساعدِ وزير الخارجية - اليوم- بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وجرى خلال اللقاء مناقشةُ أوجهِ التعاون المشتركة في مختلف المجالات بين الجانبين و تعزيزها نحو آفاقٍ أوسعَ بما يخدمُ المصالحَ المشتركة،بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
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