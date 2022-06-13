الرباط 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسالتقى المديرُ العامُّ لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط اليوم برئيسِ الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس المغربية الدكتور مصطفى بوسمينة.واستعرض الجانبان أبرز الإنجازات التي حَقَّقَها كرسي " الإيسيسكو المرأة في العلوم: الذكاء الاصطناعي والمستقبل"، وأهم الأنشطة والأبحاث التي نفَّذَها أو دعمها هذا الكرسي خلال العام الأول لإنشائه بمقر الجامعة.//انتهى//21:55ت م0181