الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو.وجرى خلال الاستقبال، تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود البرلمانية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر، وسفير الجمهورية البرتغالية لدى المملكة نونو ماتياس.// انتهى //22:08ت م0182