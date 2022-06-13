جدة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأَضْفَتْ جدارياتُ منطقةِ "سيتي ووك" إحدى مناطق فعاليات موسم جدة؛ جمالياتِ الرسم والفنون البصرية،وذلك في مختلف اللوحات الفنية التي صاغتها أناملُ الموهوبين السعوديين، وعاش معها زوَّارُ الموسم لحظاتِ المتعة والجمال؛التي تأتي ضمن المبادرات الإبداعية لتجميل المناطق الترفيهية؛إذْ تمثِّلُ الجدارياتُ واحدةً من المظاهر الفريدة في المنطقة التي شكَّلت تناغمًا ترفيهيًّا وثقافيًّا بالفنون.وكشفَ الرسَّامُ راشد سنبل عن فكرة الرسومات التي قدَّمها في المنطقة المتمثلة بأربعِ جدارياتٍ موزعةٍ في أروقة "سيتي ووك" مبينًا أن الفكرة جاءت بعد أن رسمَ العديدَ من الجداريات التي نالت الإعجاب في مواسم المملكة، ويستوحي سنبل الرسوماتِ على حسب شكل المنطقة الترفيهية في الفعالية, مستخدماً عددًا من الأدوات مثل؛البخاخات والرولات المخصصة للجدارية التي يتفنن بها, ويستنتج الجداريات على حسب تشكيل المناطق الفرعية, حيث قدَّمَ بفنه جدارياتٍ مختلفةً في منطقة الأزياء والشارع الياباني ومنطقة الرعب, مشيرًا إلى أنَّ موسمَ جدة منحه رسم أرضيات مناطق سيتي ووك وجدة بير ونادي اليخوت وجدة آرت بروميناد وجدة جنغل على مساحة 120 ألف م مربع,عادًّا هذه الرسومات إنجازًا في مسيرته بمشاركة فريق يضم أكثر من 50 شخصًا.واكتملت جدارياتُ "سيتي ووك" برسومات المبدع هيثم الحجوج الذي قدَّمَ جداريتين،معرباً أن الموسمَ كان بمثابة فرصة لنشر أعماله الفنيه،إذْ يستوحي رسم الجدارية من طابع المكان,فقد استوحى جداريتَه من ستايل "سيتم بونك" أحد الأنواع الفرعية بالخيال العلمي، وقدَّمَ خيالَ رسوماتِه برمز يدل على الأناقة في القرن التاسع عشر, معتمداً بجدارياته على شكل يحاكي طابع مناطق "سيتي ووك"،موضحًا بأن الرسمة الواحدة استغرقت 3 أيام لإنجازها.// انتهى //22:10ت م0184