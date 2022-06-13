القاهرة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسيعقد الفريق العربي المفتوح العضوية المعني بإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اجتماعه الخامس غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على مستوى الخبراء وممثلي الجهات المعنية بالدول العربية.وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح اليوم، أنه سيتم خلال الاجتماع مراجعة الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأشار إلى أنه تم إنشاء فريق العمل المفتوح العضوية من الدول الأعضاء لإعداد دليل استرشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ليكون نموذجًا تعتمد عليه الدول الأعضاء التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها، أو تعديل القوانين الموجودة.//انتهى//22:13ت م0185