الرياض 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسبلغت قيمة العلامات التجارية للشركات الأجنبية المشاركة في المعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري بنسخته السادسة نحو 68 مليون ريالٍ لأكثر من 8 علاماتٍ تجارية، وشهد المعرض مشاركة إقليمية ودولية واسعة من عدد من الدول على رأسها أمريكا وروسيا وبريطانيا إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإندونيسية والخليجية.وشَهِدَ المعرضُ الدولي للاستثمار والامتياز التجاري في يومه الثاني عددًا من ورش العمل على هامشه،إذ افتتح المعرض أبوابه بجلسة حوارية بعنوان "Associates franchise World؛بهدف التعريف بالعلامات التجارية الأمريكية المشاركة وكيفية الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية،فيما حملت الجلسة الثانية عنوان franchise Top، وركَّزَت على أهمية المنصات المسوقة للامتياز التجاري في أوروبا وأهمية الامتياز بالأسواق الناشئة، كما شهدَ المعرضُ توقيعَ عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم؛بهدف رفع حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في المملكة؛مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.واستكملَ المعرضُ أعمالَ الجَلَسَاتِ الحوارية وورش العمل من خلال ورشة بعنوان "الملكية الفكرية أدارها المتحدث الرسمي ومدير العلاقات الإعلامية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، وناقشتْ أهميةَ تسجيل العلامة التجارية وأسبابها.ويشهدُ قطاعُ الامتياز التجاري في المملكة نموًّا كبيرًا،حيث تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا بهذا القطاع إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات،مما أسهمَ في انطلاق العلامة المحلية السعودية نحو الأسواق العالمية الواعدة.وتأتي الشراكة الإستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع لإفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه هذا المعرض الذي يتطلع المنظمون للمنتدى لجعله منصةً قويةً للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.ويشكلُ المعرضُ فرصةً ثمينةً لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بحق الامتياز التجاري بالمملكة.// انتهى //22:23ت م0186