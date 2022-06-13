المنامة 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسأصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوما بتعديل وزاري.وتضمن المرسوم تعيين كل من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية وجميل حميدان وزيرا للعمل وزايد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة ووائل المبارك وزيرا لشؤون البلديات والزراعة.ونص كذلك على تعيين الدكتور محمد بن دينة وزيرا للنفط والبيئة ومحمد الكعبي وزيرا للمواصلات والاتصالات وابراهيم الحواج وزيرا للأشغال ويوسف خلف وزيرا للشؤون القانونية وأسامة العصفور وزيرا للتنمية الاجتماعية وياسر حميدان وزيرا لشؤون الكهرباء والماء والدكتورة جليلة جواد وزيرة للصحة ونواف المعاودة وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.كما تضمن المرسوم تعيين حمد المالكي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وآمنة الرميحي وزيرة للإسكان والتخطيط العمراني ونور الخليف وزيرا للتنمية المستدامة وفاطمة الصيرفي وزيرة للسياحة والدكتور رمزان النعيمي وزيرا لشؤون الإعلام.// انتهى //22:27ت م0187