الدمام 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسوَقَّعَت غرفةُ الشرقية - اليوم- مذكرةَ تفاهمٍ للتعاون المشترك مع الأكاديمية المالية (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030)، بحضور رئيس الغرفة بدر الرزيزاء.ووَقَّعَ المذكرةَ أمينُ عامِ الغرفة عبد الرحمن الوابل، ومديرُ عامِ الأكاديمية مانع آل خمسان.وتهدفُ المذكرةُ إلى تعزيز العمل المشترك والتنسيق والتكامل بين الطرفين، ورفع مستوى الأداء لدى العاملين في القطاع الخاص، وذلك في عدة مجالات أبرزها؛ تنفيذ برامج تدريبية وتطويريه تسهم في تنمية قدرات الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع المالي واعداد جدولة زمنية بالبرامج المطلوب تنفيذها ضمن الخطة التدريبية لمركز التدريب بغرفة الشرقية لعام 2022م.// انتهى //22:30ت م0189