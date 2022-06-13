لندن 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 13 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم برئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي يزور لندن حالياً.وجرى خلال اللقاء التوقيع على إعلانٍ مشترك بين البلدين، يهدف إلى تعزيز الحوار الثنائي حول السياسات الخارجية، ورفع فرص التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز العمل الثنائي في مجالات الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.//انتهى//22:32ت م0190